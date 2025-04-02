Бьянка рассказала, о чем жалеет после пластической операции

Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) помимо недавней маммопластики сделала ещё и несколько процедур на лицо: знаменитые «лисьи глазки», эндоскопическую подтяжку лица. Кроме того, 39-летней певице, по её словам «немного убрали» комки Биша. Королева русского народного R’n’B не спешит показывать результат операции, но активно делится информацией о своём самочувствии. И хотя артистка упоминала, что у неё разболелась грудь, из клиники её уже выписали. Звезда восстанавливается дома.

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Сегодня Липницкая в запрещённой соцсети призналась, что жалеет о том, что пока не может танцевать.

«Я вам честно скажу, постараюсь избегать максимально контента, где все танцуют, растягиваются, выступают. Я уже не могу... Прошла только неделя, мне танцевать ещё нельзя две недели минимум вообще. Вы не понимаете, как мне тяжело. Просто Татьяна страдает. Несчастная Татьяна, но зато красивая», — откровенно поделилась певица.

Ранее певица сделала себе роскошный подарок небесно-голубого цвета и устроила распаковку брендового аксессуара. Оказалось, что знаменитость мечтала о сумочке Balenciaga. Напомним, что Бьянка самостоятельно похудела на 30 килограммов, а после сделала абдоминопластику. Певица подробно рассказывала о своей истории снижения веса. Начинала она с веса в 90 килограммов — такую цифру на весах звезда увидела вернувшись с отдыха. После Бьянка прошла обследование, начала гормональную терапию, а затем подключила правильное питание и спорт.