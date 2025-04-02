Косметолог предупредил о противопоказаниях к депиляции

Депиляция может спровоцировать обострение кожных заболеваний, таких как дерматит и псориаз, заявила NEWS.ru косметолог-эстетист Ксения Афанасенок. Она добавила, что многие средства для депиляции могут вызывать аллергическую реакцию и приводить к покраснению кожи, зуду и высыпаниям.

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«Людям с чувствительной кожей или такими заболеваниями, как дерматит и псориаз, стоит быть осторожными. Депиляция может ухудшить состояние кожи, вызвав обострение. Механическое воздействие, которому подвергается кожа при удалении волос любым способом, провоцирует раздражение. Также многие средства для депиляции содержат синтетические компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Покраснение, зуд и высыпания — частые спутники таких процедур», — сказала Афанасенок.

По словам косметолога, процедура также опасна появлением вросших волос и болезненных воспалений. По ее словам, это может произойти при травматичной технике депиляции и неправильном уходе за кожей между процедурами.

«Слишком высокая температура воска для депиляции, некачественный аппарат для лазерного удаления волос или просто плохая техника работы специалиста могут вызвать на коже ожоги. Такое сильное повреждение со временем может превратиться в пигментацию или даже шрам», — добавила Афанасенок.

Ранее стало известно, что житель Техаса впал в кому после депиляции волос в паху. Из-за процедуры у американца начали врастать волосы. Он пытался с этим бороться самостоятельно, но занес инфекцию, которая привела к сепсису.