Популярная российская актриса снялась в купальнике у бассейна

Популярная российская актриса Анна Старшенбаум снялась в откровенном образе у бассейна на фоне пальм. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя звезда позировала на снимках в слитном купальнике темно-зеленого цвета и на тонких бретелях. Упомянутое изделие имело разрез в области декольте, который частично демонстрировал грудь артистки. Кроме того, Старшенбаум собрала волосы в высокий пучок и отказалась от косметики.

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Ранее в марте Анна Старшенбаум показала фото в бикини. Звезда предстала на размещенном фото в леопардовом раздельном купальнике.