В Лондоне перестали пускать зрителей с подтяжкой лица на стендапы

Один из ведущих комедийных клубов Британии Top Secret Comedy Club в Ковент-Гардене первым в стране запретил вход гостям с ботоксом. Это произошло после того, как комики пожаловались на зрителей "с замороженными лицами". Они не реагируют на шутки, их мимика обездвижена, из-за чего актеры стендапа не могут полноценно считать реакцию зала.

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Стендап в Британии особо популярен среди людей в возрасте 20-30 лет. В последние годы число "подтянутых", особенно среди двадцатилетних, резко возросло. По данным газеты The Independent, ежегодно в королевстве проводится один миллион инъекций ботокса - нейромодулятора, который временно нарушает поступление нервных сигналов к мышцам, что не дает им сокращаться и уменьшает видимость морщин.

При этом, согласно недавнему исследованию Scientific Reports, ботокс изменяет химию мозга: люди начинают хуже считывать и интерпретировать эмоции других людей.

«Нашим невероятно талантливым комикам надоело выступать перед лицами без реакции, — заявил владелец клуба Марк Ротман. — Я получаю многочисленные жалобы от артистов, которым все сложнее оценивать вовлеченность аудитории. Поэтому пришлось пойти на такую крайнюю меру».

Комики подчеркнули, что в их профессии главное - связь с залом, а мимика зрителя - неотъемлемая часть действия.

«Комедия - это улица с двусторонним движением, мы питаемся энергией и реакцией толпы. Мы хотим, чтобы люди смеялись, плакали, хмурились, ухмылялись. Замороженные ботоксом лица портят всю атмосферу», — пожаловались юмористы.

С начала марта зрителей клуба начали тщательно проверять сотрудники безопасности на входе. Гостям сначала нужно показать удостоверение личности, а затем пройти "мимический тест", который покажет, есть ботокс или нет. Другие британские клубы начали присматриваться к этой идее.