Жизель Бюндхен стала лицом рекламной кампании бренда Marc O'Polo

Супермодель Жизель Бюндхен снялась с полуобнаженной грудью после третьих родов. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

44-летняя Жизель Бюндхен стала лицом новой рекламной кампании шведско-немецкого бренда Marc O'Polo. На одном из кадров супермодель позировала в белой расстегнутой рубашке без бюстгальтера, тренче и трусах. Манекенщица также надела золотые серьги. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на побережье.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.

В конце октября сайт People написал, что Жизель Бюндхен беременна от Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. У супермодели также есть сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк от футболиста Тома Брэди.

До этого таблоид In Touch Weekly рассказал, что Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте планируют устроить скромную свадьбу в Коста-Рике после рождения ребенка. По словам инсайдера, на торжество будут приглашены ближайшие родственники из Бразилии.