Экс-супруга Тома Круза, актриса Кэти Холмс, вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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46-летняя Кэти Холмс стала гостьей премьеры мюзикла «Гленгарри Глен Росс», которая прошла 1 апреля в театре Palace на Бродвее. Голливудская актриса выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное облегающее платье с высоким воротом и вырезами по бокам. Артистка дополнила наряд атласными туфлями в тон, браслетами, красным клатчем и серьгами-кольцами. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и помадой.

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В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.

В конце июня появилась информация, что наследница Тома Круза отказалась от фамилии актера. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Сури пошла на это, потому что хотела избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.