Звезда «Уэнсдей» вышла в свет с новым имиджем

Звезда сериала «Уэнсдей» и актриса Дженна Ортега в микрошортах вышла в свет с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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22-летняя Дженна Ортега посетила кинофестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе. Голливудская актриса появилась на закрытом мероприятии в лиловом жакете, расстегнутой рубашке Versace и розовых микрошортах, которые дополнила коричневым ремнем. Артистка также надела кольца и лиловые атласные босоножки на каблуках. Звезда сериала «Уэнсдей» вышла в свет с обесцвеченными бровями, которые контрастировали с ее цветом волос. Дженне Ортеги сделали макияж с черными тенями и коричневым блеском для губ.

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В августе прошлого года Дженна Ортега в интервью изданию BuzzFeed опровергла слухи о романе с коллегой Джонни Деппом.

«Для меня это просто безумие. Я никогда ничего подобного не говорила. Журналисты действительно просто выдумывают цитаты для своих статей, я думаю, что это смешно», — заявила актриса.

Сплетни о романе Джонни Деппа и Дженны Ортеги появились после того, как блог о звездах Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе. При этом сама звезда сериала «Уэнсдэй» признавалась, что и думать не может о свиданиях, так как у нее не получается совмещать работу с отношениями.