Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в бикини

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки с отдыха и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 37-летняя манекенщица запечатлена лежащей на диване. Она продемонстрировала на камеру фигуру в бикини желтого цвета, состоящем из бюстгальтера с тонкими бретелями и плавок с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость позировала в черных солнцезащитных очках и с собранными в высокий хвост волосами.

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Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность звезды и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.