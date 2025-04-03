«Моделинг — это жестокий мир». Интервью с Екатериной Ромашкиной

Красивая и элегантная, Екатерина Ромашкина всегда приковывала взгляды на подиуме. Мужем модели стал Егор Зайцев – сын дизайнера Вячеслава Зайцева. После смерти знаменитых кутюрье она возглавила Дом Моды Вячеслава Зайцева. Екатерина с безграничным уважением относится к наследию модельера и его сына. О модельном бизнесе, последних тенденциях в одежде и планах по развитию Дома Моды она рассказала в интервью сайту «Страсти».

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Вы начали работать моделью в 14 лет. Как справлялись с конкуренцией? вообще моделинг - жестокий мир?

Я пришла в Школу Моделей Слава Зайцев, как только мне исполнилось 14 лет. Сначала шло обучение. Работать стала чуть позже, и в большей степени первый год я работала исключительно в показах Вячеслава Михайловича. Он, к счастью, меня отметил практически сразу среди прочих претендентов в его Театр Моды, но из-за своей природной скромности я долго не имела успех у других дизайнеров, меня практически не выбирали на общих кастингах. Потом я постаралась обрести нужную степень уверенности для этой работы, подобрать правильный стиль одежды для кастингов, и со временем все стало складываться более успешно.

Моделинг — это, безусловно, жестокий мир, но, к счастью, я с его жестокостью практически не соприкоснулась, потому что в стенах Дома Моды всегда была дружеская и, может быть, даже семейная атмосфера, которую создавал Егор, и все девчонки и ребята прекрасно общались между собой. Эту манеру общения мы поддерживаем и по сей день.

Вы обучаете искусству модельной походки учениц школы Z’S Models и выступаете в качестве режиссера модных показов. Модели сейчас и 20 лет назад – в чем разница? Что изменилось за два десятилетия?

Модели, которые начинали в те же годы, что и я, и которые пытаются обрести себя в этой стезе сейчас, конечно, отличаются очень сильно, потому что наше поколение было более спортивное, более танцующее, более инициативное. Девчонки и ребята боролись за место под солнцем. Кто-то использовал интриги и лесть дизайнерам, кто-то боролся тем, что пахал и в итоге пробивался именно за счет своего трудолюбия и таланта. Сейчас совершенно другое поколение, оно в большей степени замкнуто на виртуальном пространстве, на общении в интернете. Очень мало кто чем-то занимается, какими-то активностями. В соответствии с этим люди хуже слышат музыку, меньше приучены к тому, чтобы работать в коллективе, общаться, коммуницировать, взаимодействовать, что очень важно, например, в теме показов, потому что показы — это всегда коллективная работа. В этих непростых условиях мы все равно стараемся максимально придерживаться наших канонов и высоких стандартов, не снижаем планку, а наоборот стараемся подтягивать молодежь под наш уровень.

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Как относитесь к тому, что мода меняется? Мода, по вашему мнению, это всегда идеальные параметры или допускается плюс сайз?

Я придерживаюсь того мнения, что на подиуме лучше смотрятся определенные стереотипные модельные параметры, и чем выше рост, тем эффектнее выглядит образ со сцены. Но сейчас такое время, очень лояльное и толерантное, и в этом нет ничего плохого. Мода склонна к тому, чтобы экспериментировать, она быстро устает от однотипности. И то, что стало доступным участие в показах и в крутых съемках моделей разного возраста и разных параметров, это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый к чему-то новому.

Падали когда-нибудь на подиуме?

Нет, я никогда не падала на подиуме, потому что умею хорошо ходить, и у меня все в порядке с головой, чтобы координировать свое тело в пространстве. Никакое сложное платье или волнение не могли меня выбить из колеи. На самом деле, смешные кадры с различных недель моды, когда модели еле-еле ковыляют по подиуму, случаются не потому, что у них какая-то исключительно сложная обувь, это простое отсутствие профессиональных навыков, которые можно было бы получить в модельной школе. Существуют определенные приемы и техники для того, чтобы красиво пройтись в одежде и обуви любой сложности и высоты. У меня бывали случаи, когда слетала обувь, и на этот момент также есть определенные приемы, как выйти из положения. В любой ситуации я старалась сделать таким образом, чтобы дизайнер не огорчился технической помаркой, и чтобы лук, который он мне доверил, был показан достойно.

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Вы любите время от времени экспериментировать с внешностью. В 2014 году сделали короткую стрижку, за что получили от дочери прозвище Кактус. Сейчас готовы на эксперименты?

Я не то, чтобы люблю экспериментировать с внешностью, просто в 2014 году мне резко надоело красить волосы, захотелось больше естественности. И, сидя дома, я подумала, почему бы не отстричь волосы совсем, чтобы их отрастить заново и не красить. Я побрилась практически на лысо, а на следующий день пришла в таком виде на съемку, чем шокировала всех своих коллег. Съемка прошла блистательно, получились очень интересные кадры.

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Мы снимали коллекцию Вячеслава Михайловича, но за счет чуть нестандартной для него стилизации и моего необычного внешнего вида фотографии получились неординарными. Да, действительно, дочь меня долго называла смешным прозвищем «Кактус», ей нравится колючий ёжик, который я носила. А дальше пошел банальный период отращивания волос, который на разных этапах сопровождался новой стрижкой.

Екатерина, вы блестяще выглядите. Как поддерживаете форму?

Большое спасибо за комплимент. Поддерживать форму мне помогает работа. Во-первых, бесконечное энергичное движение, участие во всех процессах, ну и, конечно, то, что я всегда нахожусь рядом с моделями, с гениальными вещами наших художников. Это все накладывает определенные обязательства на внешний вид, поэтому я стараюсь за этим очень тщательно следить и соответствовать.

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Не хотели бы уйти в медийность и, например, стать ведущей в шоу «Модный приговор»?

Я совершенно не медийная личность по своей натуре, очень скромный человек, интроверт, люблю одиночество, нежели общение в большом кругу людей, но тем не менее, очень рисковая и отважная. Если бы мне предложили должность ведущей в программе «Модный приговор», думаю, что обязательно бы использовала этот шанс.

Высокая мода в сегодняшних реалиях – насколько это дорого? И это все-таки одежда для выхода? Насколько она актуальна в рамках серых будней?

Мода же совершенно разная, не обязательно, что только дорогая. Если мы видим дорогой образ, то, скорее всего, это какой-то люксовый бренд, где есть определенная наценка, в том числе за лейбл, и там будут потрясающее качество, ткань другого класса, люксовая фурнитура. Такая одежда будет скорее всего для какого-то специального выхода. И в то же время рядом мы можем видеть и моду повседневную, которая перерабатывает какие-то современные тенденции, то, что показывают известные дизайнеры на неделях моды. Сетевые магазины делают эти образы доступными для массового потребления. Такая одежда актуальна в рамках обычных будней простого человека. Это то, что мы видим с вами на улицах города.

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Какой самый важный совет дал вам Вячеслав Зайцев?

Мне сложно отвечать на подобные вопросы, потому что мы общались с ним долгие-долгие годы и десятилетия, таких советов, слов, фраз были десятки и сотни, поэтому очень сложно выделить что-то наиболее значимое.

Что вы не успели сказать ему?

Мне кажется, что и я, и он, мы вместе успели сказать абсолютно все друг другу и в плане человеческого общения, и в плане профессионального взаимодействия. У меня не осталось ощущения недосказанности. Мы хорошо понимали друг друга и без слов. Во всяком случае в творческом процессе я могла его понять и без дополнительных разъяснений.

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Вы буквально львицей защищаете школу Z’S Models - это в память о модельере и его сыне? Почему для вас это так важно? Какой видите школу через 10 лет, что хотелось бы изменить/улучшить?

Львицей я готова защищать все в Доме Моды, а не только Школу Моделей. Прежде всего, потому что ненавижу несправедливость. Я знаю качество, которое мы даем, вижу результат, знаю, как работаем и вкладываемся, поэтому если где-то вижу или слышу что-то несправедливое, какие-то ошибочные оценочные суждения, то готова сразу яростно отстаивать свою позицию и рассказывать, почему человек не прав в этом случае. Считаю, что нужно тщательнее изучать вопрос, прежде чем давать оценочные суждения в нашу сторону. Я каждому не поленюсь объяснить, почему он не прав в том или ином случае. И Школе Моделей и Дому Моды отдана бОльшая часть моей жизни, я воспринимаю это как часть себя, своей души, своего сердца. Думаю, что любой нормальный человек будет защищать такую важную часть себя и оберегать, особенно от какого-то злословия.

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Вы говорили, что глубины таланта Егора не были реализованы. Каким он был? Как участвовал в деле отца? Он же тоже был модельером.

Егор не просто участвовал в деле отца, он отдал ему всю свою жизнь, творческие силы, потому что сразу после учебы в институте и до последних дней жизни работал и творил в Доме Моды на бренд Слава Зайцев. И он был не тоже модельером, а он был дизайнером не менее гениальным, чем Вячеслав Михайлович. И эта мысль очень важная, я её стараюсь транслировать везде и повсюду, чтобы как раз-таки открыть людям глаза и рассказать об этой нереализованности, которая случилась лишь из-за того, что он всю свою жизнь посвятил служению делу отца.

Вы рассказывали, что занимаетесь развитием Дома Моды. Какие планы по развитию детища Зайцева?

Планы совершенно простые и понятные: развиваться дальше, не стоять на месте, приглашать новых креативных людей в стены Дома Моды, возможно, креативного директора, который внесет свежую струю, заниматься текущей работой, проводить мероприятия и внутри дома, и за его пределами, участвовать в выставках, ездить на гастроли.

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План — жить дальше полноценной творческой жизнью, служить памяти наших великих основателях, чтобы не предать труд всей их жизни.

Не можем не спросить, что будет модно весной 2025 года?

Вячеслав Михайлович никогда не гнался за тенденциями, которые меняются каждые день и час, а позволял людям формировать свой стиль. Поэтому мы стараемся создавать вещи, которые будут модными в 2025-м и в любой другой сезон.

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Вы сегодня накупили трендовых вещей, а завтра они уже стали немодными, либо вы стали одним из миллионов обладателей одних и тех же вещей, наподобие прикола с бежевыми тренчами. Зачем быть как все, как массовка? Нужно искать свой стиль, найти свой бренд, который наиболее четко отразит ваше внутреннее состояние. И тогда вы будете всегда не то, чтобы в трендах, а будете над ними, что однозначно более сильная позиция.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Для меня страсть — это неотъемлемая часть жизни. Я считаю, всё, что мы делаем, нужно делать именно в этом душевном порыве, иначе будет получаться очень вяло и посредственно. Если бы я без страсти подходила к подготовке к показам, то, уверена, они получались бы совершенно не того уровня, который мы показываем. Взять ту же неделю моды, где после нашего выступления люди могут долго не расходиться из зала, обсуждать то, что они увидели, восхищаться, говорить какие-то потрясающие речи, слова о том, как их вдохновили образы. Конечно, без страсти в душе такой эффект произвести было бы невозможно.