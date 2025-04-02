«Все перекосилось». Женщина рассказала о неудачной пластике в Новосибирске

Москвичка сделала операцию по удалению имплантатов из груди в новосибирской клинике. На пластику она потратила 1,8 млн рублей.

© unsplash

«У меня после родов грудь обвисла, и я решилась на импланты. Но спустя 7 лет у меня началась серома — воспалительный процесс, во время которого в груди накапливается жидкость. Чтобы остановить его, нужно удалять импланты. Я доверилась хирургу из Новосибирска, с которой познакомилась в московской клинике, где наблюдалась», — цитирует КП-Новосибирск россиянку.

На первую операцию она специально прилетела к ней в Сибирь. Тогда все прошло благополучно. Вторым этапом должен был стать липофилинг после удаления имплантов. Однако на втором этапе операцию делал уже другой врач. Предыдущая хирург заверила что он имеет высшую квалификацию и сможет сделать хорошую операцию. Девушка пояснила, что у нее грудь перекосилась, одна часть стала больше другой. Кроме того, ягодицы у нее стали, как у известной всем Кардашьян. В результате суд встал на сторону потерпевшей и теперь клиника должна заплатить девушке 1,5 млн рублей.

Напомним, в Санкт-Петербурге женщина умерла после пластической операции, теперь следователи пытаются разобраться в ситуации.