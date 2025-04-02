Оксана Самойлова оценила свою внешность фразой «максимально убого»

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оценила внешность без наращенных волос фразой «максимально убого». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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36-летняя инфлюэнсерша показала себя без прядей, которые придавали дополнительный объем и длину. При этом она надела белый халат и отказалась от макияжа.

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«Не знаю, на сколько меня хватит, но стрессую каждый день теперь. Я снова сняла наращенные волосы. В прошлый раз меня хватило на две недели. Это выглядит максимально убого. По ощущениям приятно, можно по-всякому чесать волосы. Но... просто посмотрите на это. Я купила уже кучу всяких париков», — посетовала блогерша.

В марте Оксана Самойлова начала ликвидировать убыточный бизнес. Речь шла о компании «Антураж». Отмечалось, что приложение с рецептами знаменитости WOW CHEF за последние четыре года понесло убытки почти на 1,3 миллиона рублей.