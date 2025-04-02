Белла Хадид снялась в вязаных трусах

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид показала фигуру в вязаных трусах. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28-летняя Белла Хадид приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Miss Sixty. На одном из снимков супермодель сидела перед камерой в светлом облегающем топе с открытыми плечами и коричневых вязаных трусах. Образ манекенщицы дополнили шоколадный кожаный ремень с массивной пряжкой, золотые браслеты и серьги. Знаменитости сделали высокий гладкий хвост и макияж с черной подводкой, коричневыми тенями, румянами, хайлайтером и помадой.

© Соцсети

В начале марта Белла Хадид снялась в новой рекламе своего бренда парфюмерии Orebella. Супермодель нанесла на тело масло и примерила черное крошечное бикини, дополнив его микроюбкой в тон. Манекенщица также надела золотые украшения: массивные серьги, цепочку с кулоном и кольцо. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на пляже.

Позже Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением. Бизнесвумен также надела колготки и черные остроносые туфли на каблуках. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.