«Толстый пьяница на стероидах». Внешность Джейсона Момоа обругали в Сети

Внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах». Материал приводит Daily Mail.

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45-летнего артиста запечатлели вместе с возлюбленной Адрией Архоной на выходе из клуба The Rex Rooms в Лондоне. Он предстал перед камерами в облегающем черном лонгсливе, кожаной куртке и серых брюках в полоску. В свою очередь, его 32-летняя спутница надела шоколадное платье-комбинацию длины макси с прозрачными вставками и коричневое пальто с поясом.

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Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, указав на набор веса Момоа. «Когда-то он был красивым, а теперь выглядит опухшим, жирным и совсем нездоровым», «Нарцисс с избыточным весом», «Что случилось? Возвращайся к тренировкам», «Образ толстого рестлера», «У него такой же обрюзгший вид, как у Стивена Сигала (американский актер — прим. «Ленты.ру»)», «Толстый пьяница на стероидах с всклокоченными волосами», — раскритиковали юзеры звезду.

В мае 2024 года внешность бывшей жены Джейсона Момоа актрисы Лизы Боне напугала пользователей сети.