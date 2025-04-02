Стилист заявила о возрастной дискриминации в сфере женской моды

В мужской моде вполне достаточно выбора для всех возрастных категорий, заявил НСН fashion-критик Александр Белов, но такая проблема есть у женщин.

На подиумах сегодня мы видим моделей очень разных возрастов, что говорит о том, что бренды борются с эйджизмом, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.

«На подиумах мы сегодня видим очень разных моделей – старше 30 и 40 лет. Это очень важная тенденция, потому что все люди носят одежду, не только в 20 лет. Правильно, чтобы была красивая одежда для всех возрастов. В мужской моде вполне достаточно выбора для всех возрастных категорий. Можно одеть мужчину и в 25, и в 45, все можно найти», - отметил он.

Со своей стороны стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска подчеркнула, что такая проблема есть в женском гардеробе.

«Эйджизм в мужском мире не наблюдается, но он очень агрессивный относительно женщин. Женщинам в старшем возрасте сложнее найти красивую одежду», - добавил он.

Мужчины весной часто носят серые вещи, обычные футболки и джинсы, что никак не выделяет их на фоне остальных, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.