Fabi представляет новую мужскую коллекцию обуви

Fabi представляет мужскую коллекцию весна-лето 2025, где инновации встречаются со смелым дизайном и мужественностью. В новом сезоне бренд делает акцент на яркие цвета и нестандартные материалы, сочетая элегантность с дерзким характером и ноткой ироничности. Эти модели идеально подойдут как для отдыха, так и для особых случаев.

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Ода индивидуальности — так можно описать коллекцию, где современный дизайн адаптируется под любой стиль. Будь то casual или классический костюм, модели Fabi со светоотражающими элементами и перфорацией подчеркнут образ и расскажут уникальную историю.

В весенне-летней коллекции представлены кеды, кроссовки и лоферы из натуральной кожи как в классической палитре, так и в необычных сочетаниях бежевых, бордовых и зеленых оттенков.

Коллекция создана для современного ритма мегаполиса, обеспечивая комфорт и уверенность в каждом шаге. Уже доступна в магазинах мультибренда итальянской обуви NO ONE.