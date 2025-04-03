Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова опубликовала фото в мини-платье с корсетом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова снялась в белом корсетном мини-платье с разрезами по бокам. Волосы ей собрали в высокий пучок и выпустили челку, а также сделали легкий макияж.

«Царевна-лебедь», — написали пользователи соцсетей.

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25 декабря Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. А позже Лена Перминова показала интерьер зала в новом доме после развода.

У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть четверо детей. Манекенщица и миллиардер воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

В начале марта Елена Перминова впервые вышла в свет с возлюбленным Тарасом Романовым. Они появились на гала-ужине в Париже. Блогерша выбрала для мероприятия шоколадное облегающее платье на одно плечо, а ее спутник предпочел белую классическую рубашку с галстуком и черный брючный костюм. Бизнесвумен Оксана Бондаренко опубликовала фото, где Перминова и Тарасов обнимались на светском вечере.