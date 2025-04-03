Как добавить в свой образ перчатки и митенки этой весной

Черные, белые и цветные перчатки и митенки из кожи, шерсти, атласа, кружева и трикотажа — не просто защита от прохлады, а выразительный аксессуар, который способен превратить самый простой образ в модное высказывание. Особенно этой весной, когда в тренде яркие акценты, игра с текстурами и возвращение винтажных настроений. Обсудили со стилистом Машей Ведерниковой, как носить перчатки и митенки и выглядеть при этом трендово и элегантно.

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Выбирайте цвет в контраст к пальто или куртке

Если верхняя одежда или платье нейтральные — серый, беж, черный — смело добавляйте перчатки насыщенных оттенков: кобальтовые, лавандовые, мятные, алые. Это освежит образ и создаст модную точку фокуса.

«В обратную сторону тоже работает прекрасно, кстати. Особенно эффектно смотрятся монохромные луки с одним ярким акцентом — например, перчатки цвета шафрана или лазури», — объясняет эксперт.

Поддержите цвет перчаток деталями

Цветные аксессуары работают особенно гармонично, если их «поддерживают» другие элементы — например, сумка, серьги, шапка или помада того же оттенка. Полностью монохромный образ выглядит тоже потрясающе. Кстати, не так уж обязательно подбирать все точь-в-точь: достаточно, чтобы цвет звучал где-то еще, даже намеком — это создаст визуальную связность.

Митенки — идеальный акцент к многослойным образам

Трикотажные или кожаные митенки хорошо смотрятся поверх тонких водолазок, с удлиненными рукавами рубашек, под укороченные пальто и жакеты.

«Они придают образу мягкий гранж, винтажность или спортивную ноту — в зависимости от фактуры и цвета. Лайфхак: добавьте кольца или браслеты — митенки их красиво подчеркнут», — говорит стилист.

Или просто наденьте кружевной вариант — и образ сразу станет загадочным, парадным или вечерним.

Играйте с длиной

Длинные перчатки до локтя особенно эффектны с короткими рукавами, трикотажными платьями и свитерами, кейпами и пальто с укороченным рукавом. Это не только практично, но и невероятно элегантно. В моде цвета вроде бордо, василькового, пыльной розы и зелени — попробуйте, вам наверняка понравится этот милый и стильный ход.

Разрешите себе каплю иронии

Цветные перчатки — это повод поиграть. Выберите вязаные с вышивкой, бархатные, перфорированные, с необычными принтами или стеганые, если душа просит праздника. Главное — уверенность. Даже самые смелые цвета смотрятся стильно, если носить их с правильным настроением.