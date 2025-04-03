Топ-5 удачных образов с рубашкой поло

Поло впервые появились на модных подиумах еще в прошлом веке. Жан-Рене Лакост на закате своей карьеры одним из первых запустил массовое производство футболок с воротом и пуговицами. Изначально их носили только мужчины, но дамы решили не отставать. Тем более, что интересный гибрид рубашки и футболки был им к лицу ничуть не меньше, чем сильному полу. Сегодня поло снова ворвались в тренды, но далеко не все знают, как и с чем их лучше сочетать, чтобы создать эффектный образ на весну и лето. Персональный стилист Ольга Ефимова в беседе с WomanHit перечислила 5 беспроигрышных вариантов.

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1. Поло + джинсы + кроссовки

«Это, пожалуй, самый классический, удобный образ для любого сезона, — говорит эксперт. — При прохладой погоде сверху можно накинуть тренч или кожаную куртку».

Будет смотреться уместно и очень стильно практически в любой ситуации.

2. Поло + шорты (юбка-мини) + балетки или лоферы

Тут главный акцент будет делаться именно на элегантную обувь, которую можно добавить милыми носочками. Вариант идеально подойдет для юных леди, которые любят привлекать внимание и не боятся экстремально короткой длины. Для более взрослых женщин предпочтительнее третье сочетание.

3. Брюки + поло + жакет + шелковый платок

«В этой элегантной версии мы уходим в эстетику old money, которая предполагает сочетание белых или красных брюк со стрелками с контрастным по цвету поло и строгим жакетом. Можно добавить интересные украшения, чтобы еще сильнее подчеркнуть элегантность», — поясняет стилист Ольга Ефимова.

Естественно, для такого дорогого образа важно подобрать и соответствующую обувь. Ну и прическа и макияж должны гармонично вписываться в общую задумку.

4. Поло + поло (лонгслив) или платье с бретелями

Тут главная задача — грамотно соединить, казалось бы, несочетаемые вещи либо создать интересный многослойный образ. Вариант для любительниц экспериментировать, точно не для скромниц или почитательниц строгого классического стиля.

«Это может быть шелковая юбка в пол, хлопковая юбка в бохо-стиле. Может быть и многослойность, когда на одно поло надевается на другое, либо поло с коротким рукавом сочетается с лонгсливом. Поло можно пробовать надевать и под различные платья. Получится этакая "абра-кадабра", которая, вроде бы и не сочетается друг с другом, но в целом смотрится здорово», — рекомендует стилист.

5. Поло в полоску + что угодно

Ну и главным трендом сезона по праву можно назвать полосатые поло любых брендов, любой длины и конфигурации, с длинным или коротким рукавом. Эта вещь сделает интереснее любой будничный образ. Сочетайте его с денимом, классическим костюмом, юбкой-макси или другими предметами гардероба. Тот случай, когда любые вариации будут удачными.