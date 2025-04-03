Что нужно знать о пилингах этой весной

Весна — время, когда кожа, как и все вокруг, приходит в себя после зимней спячки. Морозы, отопление, плотные текстуры кремов, нехватка солнца — все это делает ее тусклой, обезвоженной, «заспанной» даже при правильном и регулярном уходе. Поэтому сезонное обновление — не просто каприз, а биологическая необходимость. И пилинги, скрабы и отшелушивающие средства становятся лучшими союзниками, когда всем нам нужно сбросить старую кожу — притом буквально. Но важно делать это грамотно: без фанатизма, с любовью и пониманием процессов. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, как использовать пилинги и скрабы этой весной, чтобы кожа засияла, как будто вы провели эту зиму в отпуске на берегу моря.

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Начните с мягкого

Весной кожа может быть особенно чувствительной после зимы. Не бросайтесь сразу на кислотные пилинги с высоким процентом. Начните с мягких AHA-кислот (например, молочной или миндальной), энзимных пилингов или гоммажей.

«Один-два раза в неделю — вполне достаточно. Скрабы с жесткими частицами пока отложите: они могут повредить нежный защитный барьер. И вовсе забудьте про них, если у вас чувствительная кожа», — советует эксперт.

Выбирайте средства под свой тип кожи, а не по моде

Если у вас жирная или комбинированная кожа — BHA-кислоты (например, салициловая) подойдут. Сухой коже понравится молочная кислота или папаин. Чувствительной — деликатные ферментативные формулы. Не покупайте пилинг, потому что он рекламируется, что называется, из каждого утюга. А еще лучше — подберите его у косметолога. Весной коже особенно важно бережное отношение — она еще адаптируется к ветру, солнцу и переменчивой влажности.

Время имеет значение — пилинги лучше делать вечером

После отшелушивания кожа становится чуть более уязвимой, поэтому вечер — идеальное время для ритуала обновления.

«Нанесите средство, выдержите нужное время (не дольше, чем указано), и обязательно используйте успокаивающую сыворотку и крем. Утром — средство с SPF в дополнение к вашей обычной бьюти-рутине, даже если на улице пасмурно и вы не собираетесь долго гулять», — подчеркивает врач.

Не сочетайте с ретинолом, кислотами и скрабами одновременно

Если вы используете кислотный пилинг — в этот день забудьте про ретиноиды, скрабы, щеточки и активные сыворотки. Это не марафон на выносливость дермы, а бережный уход с результатом. Лишнее усердие может привести к раздражению, шелушению, нарушению микробиома кожи. Вряд ли это то, что порадует вас весной — да и вообще в любое время года.

Не забудьте про тело

Пока мы тщательно ухаживаем за лицом, тело вроде бы спрятано под джинсами и рубашками (ну или что вы там носите). А весна — идеальное время, чтобы вспомнить о нем. Хотя бы потому, что пора начать готовиться к пляжному сезону. Скраб с морской солью, сахаром, кофе или фруктовыми кислотами — отличный способ вернуть коже гладкость и сияние. После нанесите питательный лосьон, масла, увлажнение.