Как правильно ухаживать за татуажем

Татуаж, или перманентный макияж, становится все более популярным способом подчеркнуть свою красоту. Омолодить внешность возможно всего за 1–2 сеанса, а результат будет радовать 1–3 года. После перманентного макияжа кожа переживает мини-травму: пигмент вводится в поверхностные слои, нарушается защитный барьер, и ей нужно время, чтобы восстановиться.

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От правильного ухода в эти дни зависит не только комфорт, но и то, как «сядет» цвет, не появятся ли корочки, пятна или рубцы. Обсудили тонкости и нюансы с врачом-косметологом, дерматологом Викторией Ронжиной, как ухаживать за кожей после процедуры — чтобы результат радовал, а не расстраивал.

Не трогайте и не мочите в первые сутки

Самое важное правило: не трогать зону пигментации руками, не тереть, не умывать водой в первые 24 часа.

«Если необходимо — используйте ватный диск, слегка увлажненный рекомендованным антисептиком. Влажная среда и бактерии — главные враги в этот период. И уж конечно, стоит на время забыть о посещении бассейна и плавании в море или озере», — объясняет эксперт.

Никакой «помощи» процессу заживления

Корочки — нормальная часть восстановления. Не сдирайте их ни в коем случае, даже если руки просто-таки чешутся и кажется, что это неприятное шелушение вот-вот отвалится само. Это может повредить пигмент и оставить шрамы. Дайте коже отторгнуть их самостоятельно — аккуратно, равномерно, без вмешательства.

Наносите заживляющую мазь, но без фанатизма

Ваш косметолог порекомендует специальный заживляющий крем или мазь (чаще всего на основе пантенола).

«Наносите тонким слоем 2–3 раза в день, чтобы кожа не пересыхала, но и не "плавала" под жирной пленкой. Поддерживайте легкое увлажнение, чтобы регенерация шла комфортно», — советует врач.

Избегайте солнца, бани и активной косметики

В течение 10–14 дней после процедуры никаких походов в сауну, бассейн, солярий, активных тренировок с потом и декоративной косметики на зону татуажа. Ультрафиолет может испортить оттенок, а пот и пыль — спровоцировать воспаление.

Терпение — ключ к красивому результату

Цвет в первые дни всегда ярче и не отражает итог. Через 4–6 недель оттенок станет мягче и естественнее. Не паникуйте, если брови слишком темные, стрелки резкие, а губы будто из мультика — это временно. Главное — соблюдать рекомендации и прийти на коррекцию, если нужно.

Что делать в долгосрочной перспективе

После полного заживления перманентного макияжа важно поддерживать его яркость и четкость, чтобы результат сохранялся как можно дольше. Основной уход — это регулярное увлажнение зоны татуажа, особенно в холодное или сухое время года, а также обязательная защита от солнца: используйте крем с SPF не ниже 30, чтобы пигмент не выгорал. Избегайте агрессивных пилингов, скрабов и кислотных средств на зоне перманента — они могут ускорить выцветание. И не забывайте: раз в 1–1,5 года можно делать легкую коррекцию, чтобы цвет снова стал свежим и четким.