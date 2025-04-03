Как засудить подругу за публикацию неудачных фото

Юрист Сурае Рамазанова перечислила россиянкам способы засудить подругу за публикацию неудачных фото в соцсети. Ее комментарий публикует Life.

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Собеседница издания рассказала, что при подаче претензии важно учесть несколько факторов. По словам Рамазановой, основанием для обращения в суд может стать проигнорированная просьба удалить фото. Кроме того, размещение снимка без согласия человека также может стать поводом для иска.

«Если фотография сделана в частной обстановке и вы ожидаете конфиденциальности, то ее публикация может быть нарушением вашего права на частную жизнь», — пояснила эксперт и добавила, что подать заявление в суд можно и в случае, если фотография наносит ущерб репутации или вызывает моральные страдания.

Юрист подчеркнула, что важно предоставить доказательства, такие как факт публикации фотографии, свидетельства того, что публикация нанесла нравственные страдания (свидетельские показания). Доказательством причинения ущерба также могут стать документы об обращении к психологу или другим специалистам.

В заключение Рамазанова подчеркнула, что нарушившему неприкосновенность частной жизни может грозить штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в апреле попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за сапоги провалилась. Покупательница, чье имя не раскрывается, подала в суд на магазин с целью получить компенсацию за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва.