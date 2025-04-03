Оксана Самойлова вышла в свет в полупрозрачном корсете и брюках-клеш

Блогерша и модель Оксана Самойлова вышла в свет в полупрозрачном корсете. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя Оксана Самойлова посетила день рождения блогерши Юлии Годуновой, которой 2 апреля исполнилось 29 лет. Модель выбрала для мероприятия наряд в черном цвете, состоящий из полупрозрачного топа-корсета с кружевом, облегающих брюк-клеш и кожаной сумки. Блогерша также надела серебристое ожерелье в виде массивной цепи. Знаменитости уложили в локоны волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами.

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Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом, растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам знаменитости, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

13-летняя Ариела избегает публичности из-за хейта. Самойлова признавалась, что дочь жестко критикуют в соцсетях за внешний вид. Девочка сильно выщипала брови и продолжает их поддерживать в таком состоянии. На днях блогерша показала, как ее старшая дочь украсила свою ванну.