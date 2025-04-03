Люксовые бренды Dior и Prada сократили количество магазинов в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно бухгалтерским отчетностям за 2024 год, которые оказались в распоряжении издания, модные дома решили полностью закрыть часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, выяснилось, что у них уменьшилось число сотрудников. Так, в 2023 году в Dior работали 103 человека, а в Prada — 51. В 2024 году персонал в компаниях существенно сократился. Теперь в Dior числятся 32 человека, в Prada — 33.

Представители Prada Group и корпорации LVMH, которой принадлежит Dior, пока не ответили на комментарии РБК и не подтвердили информацию.

В августе прошлого года сообщалось, что Dior задумалась о возвращении в Россию. Отмечалось, что компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior. Также в документах фигурировал логотип со стилизованным изображением букв C и D.