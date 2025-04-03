Холли Берри показала фигуру в прозрачном топе и юбке с разрезом

Голливудская актриса Холли Берри вышла в свет в прозрачном топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

58-летняя Холли Берри стала гостьей презентации студии Amazon MGM Studios на кинофестивале CinemaCon в Лас-Вегасе. Актриса позировала перед фотографами в прозрачном корсетном топе с цветочной вышивкой, черной юбке-миди с завышенной талией и разрезом и жакете. Артистка дополнила наряд блестящими туфлями на каблуках, кольцами и браслетом. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и коричневым блеском для губ, а стилист уложил волосы в локоны.

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В начале марта Холли Берри посетила вечеринку, организованную после премии «Оскар», где прошел сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на закрытом мероприятии в серо-черном мини-платье с разрезом, украшенном пайетками. Артистка также надела блестящие каффы, несколько колец и золотые босоножки на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилист уложил волосы.