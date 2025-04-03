Бен Аффлек появился на публике после смены имиджа

Американский актер Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью. Материал приводит Daily Mail.

52-летний артист посетил международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе после смены имиджа. Он предстал перед камерами в классическом брючном костюме темно-синего цвета и голубой рубашке во время презентации грядущего фильма «Расплата-2», в котором сыграл одну из главных ролей.

При этом на фото видно, что Аффлек скрыл седину, окрасив волосы и бороду в коричневый оттенок.

Ранее в марте 50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо также посетил CinemaCon после смены имиджа.