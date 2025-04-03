Названы украшения на все случаи жизни

Стилист «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерина Фомина назвала украшения на все случаи жизни. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь Фомина призвала россиянок отдать предпочтение украшения-трансформерам, дизайн которых можно изменить для необходимого случая. Вдобавок в гардеробе должен быть и классический сет аксессуаров.

«У всех должен быть базовый, не кричащий сет украшений, идеально подобранный под ваш тон кожи и пропорции. Такие серьги, колье и кольцо станут идеальным решением в любой непонятной ситуации — изделия удобные и подходят к любому образу», — уточнила она.

По словам Фоминой, при выборе универсального сета важно обращать внимание на личные особенности и запросы.

«Чтобы подчеркнуть светлый тон кожи, лучше выбрать камни с холодным оттенком — изумруд, сапфир, топаз, аметист. При этом визуально сделать пальцы длиннее помогут кольца с центральным камнем овальной огранки, а вытянуть шею способна подвески на цепочке более 45 сантиметров», — добавила эксперт.

В заключение Фомина выделила теннисный браслет, который идеально впишется в любую ситуацию.

«Несмотря на обильный блеск камней, браслет будет уместен как в спортзале, так и в ресторане. Все дело в том, что камни в нем обычно нейтрального прозрачного цвета», — подытожила собеседница издания.

В марте россиянам назвали самые модные украшения на весну и лето.