Ева Мендес снялась в рекламе бренда Stella McCartney

Жена Райана Гослинга, актриса Ева Мендес, снялась в рекламном кампейне бренда Stella McCartney SS25. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

51-летняя Ева Мендес позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовых костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

© Соцсети

В начале февраля Ева Мендес разместила в личном блоге видео, где позировала в белом облегающем платье-миди с разрезом, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, кольцами и серьгами. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на высоком стуле в фотостудии.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.