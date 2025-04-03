Между женственностью и строгостью: как одеваться в офис и быть в тренде

Офисный образ — это, к счастью, давным-давно уже не скучная униформа, а способ заявить о себе. Гардероб для работы больше не требует жертв комфорта, не диктует жестких рамок и не заставляет выбирать между стилем и серьезностью.

Сегодня деловой образ — это игра баланса: между структурой и расслабленностью, женственностью и точностью, трендом и вневременностью. Обсудили со стилистом Машей Ведерниковой тренды офисной моды, как внедрять их в повседневную жизнь и выглядеть на работе уверенно, актуально и красиво, не теряя индивидуальности.

Мягкий костюм — новый герой гардероба

На смену четким плечам и «жестяным» жакетам пришли мягкие, струящиеся костюмы из вискозы, тонкой шерсти и хлопка с добавлением эластана. Они садятся по телу, как вторая кожа, но не теряют архитектурности. Цвета — небанальные: мятный, серо-голубой, сливочный, нежно-коралловый.

Играйте с тканями: твид, костюмная шерсть, сатин, джерси, жатый хлопок — именно на контрасте фактур и принтов создаются живые, интересные образы. Монохром, но в разных тканях — это всегда про вкус.

Белая рубашка — но с изюминкой

Забудьте о скучной офисной «обязаловке».

«В моде рубашки с нестандартными воротниками, защипами, объемными рукавами, драпировками. Ткань — хлопок с шелком, сатин, поплин. Это база, но с характером», — объясняет эксперт.

Юбка-карандаш всегда актуальна

Классическая прямая юбка длины миди снова в игре — но теперь она может быть на запахе, со шлицей, в интересной ткани или с тонкой строчкой. Носите ее с лонгсливами, жилетами, лаконичными топами и сандалиями на каблуке kitten heel.

Не любите юбки? Не вопрос. Широкие брюки-палаццо, «дудочки» и даже многообразие денима вполне уместны (в случае с джинсами все же стоит обойтись классическими моделями без лишнего декора или дистресса).

Акцент на аксессуары

Миниатюрные шарфики, массивные очки в стиле 70-х, кожаные ремни, украшения геометрических форм, цветные сумки — все детали работают на то, чтобы образ не был «просто рабочим», а стал законченным стилевым высказыванием.

«Добавьте в образ одну „человечную“ деталь — это может быть шелковый платок, браслет, интересная брошь или модная шляпа-таблетка, яркая помада. Такой акцент делает образ узнаваемым», — почеркивает стилист.

Не пренебрегайте обувью

Классические лодочки уступили место мюлям, слипонам, балеткам с острым носом и мягким лоферам. Офисная обувь больше не должна быть пыткой. Но и слишком расслабляться не стоит — обувь формирует первое впечатление.

Но и каблуки никто не отменял, особенно, если вы любите порой громко заявить о себе — почему бы и нет?