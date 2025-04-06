Модель Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски позировала в коричневом мужском костюме, белой рубашке, коричневом ремне и пестром галстуке. Волосы ей собрали в низкий пучок и выпустили передние пряди, а также сделали легкий дневной макияж.

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Несколько недель назад Эмили Ратаковски снялась для итальянского бренда Intimissimi. Манекенщица предстала перед камерой в черном кружевном белье, которое дополнила белыми носками, серьгами-кольцами и золотой цепочкой с подвеской. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в своем доме.

До этого актриса посетила ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Для мероприятия Эмили Ратаковски выбрала блестящий зеленый костюм, который состоял из оголяющего грудь топа на завязках с золотыми цветами и откровенной юбки. При этом модель не стала надевать белье. Манекенщица добавила к наряду золотые босоножки на шнуровке на каблуках. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж.