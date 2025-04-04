Дочь Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье для своего книжного клуба

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,9 миллиона подписчиков.

© Соцсети

23-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающей розовой футболке, созданной для ее книжного клуба Library science. Так, на данном топе располагалась надпись на английском языке Hot / can read («Горячо / умею читать»).

Также девушка надела серые трусы-шорты и очки в темно-коричневой оправе. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Известно, что указанные футболки продаются на сайте клуба и их стоимость составляет 50 долларов (4,2 тысячи рублей). Отмечается, что в настоящий момент изделия с данным принтом распроданы.

В сентябре 2024 года Кайя Гербер повторила культовый образ матери 30-летней давности.