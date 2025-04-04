Что нужно знать о комедонах

Косметолог Осман: из-за еды и грязных рук на коже могут появиться комедоны. Когда устье волосяного фолликула забивается кожным салом, ороговевшими клетками и грязью, под кожей могут появиться мелкие бугорки. Это подкожные комедоны. Они находятся в эпидермисе и иногда могут воспаляться. «Секрет» спросил у эксперта, почему чаще всего появляются подкожные комедоны и что с ними делать.

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Откуда берутся комедоны

Что провоцирует появление подкожных комедонов, «Секрету» рассказала косметолог, пластический хирург Мадина Осман.

Вот основные причины

Некачественная косметика , которая забивает поры. Лучше выбирать средства с маркировкой «некомедогенно», посоветовала эксперт.

, которая забивает поры. Лучше выбирать средства с маркировкой «некомедогенно», посоветовала эксперт. Чрезмерное очищение кожи — нарушает защитный барьер кожи и провоцирует появление закрытых комедонов.

— нарушает защитный барьер кожи и провоцирует появление закрытых комедонов. Несбалансированное питание с большим количеством жирной, острой, солёной пищи, слишком сладких напитков и десертов.

с большим количеством жирной, острой, солёной пищи, слишком сладких напитков и десертов. Гормональные изменения , нарушения в работе эндокринной системы, заболевания пищеварительного тракта и гинекологические проблемы.

, нарушения в работе эндокринной системы, заболевания пищеварительного тракта и гинекологические проблемы. Грязные руки — если часто трогать ими лицо, бактерии в большом количестве будут попадать на кожу.

— если часто трогать ими лицо, бактерии в большом количестве будут попадать на кожу. Одежда из синтетики — не позволяет телу дышать и вызывает раздражение.

Как лечат комедоны

Из методов профессионального ухода можно выделить чистку лица, пилинги, аппаратные процедуры и медикаментозное лечение, рассказала Осман.

«Чистка лица, будь то механическая, ультразвуковая или комбинированная, помогает удалить закупорки и снизить риск воспаления. Кислотные пилинги убирают ороговевшие клетки и предотвращают появления новых очагов. Аппаратные методики, такие как лазер, микродермабразия и фототерапия, нормализуют работу сальных желёз и улучшают текстуру кожи», — Мадина Осман.

Иногда врач может назначить медикаментозное лечение: ретиноиды, азелаиновую кислоту или антибиотики, добавила она.

Как ухаживать за кожей, чтобы не было комедонов

Очищение

Косметолог рекомендовала два раза в день пользоваться мягкими гелями или пенками с салициловой кислотой или ниацинамидом.

Отшелушивание

Его делают с помощью кислотных пилингов или ферментных масок один-два раза в неделю. Это убирает мёртвые клетки и предотвращает закупорку пор.

«Важно учитывать, что склонная к жирности кожа всё равно нуждается в увлажнении, поэтому предпочтение следует отдавать лёгким гелевым кремам с гиалуроновой кислотой», — Мадина Осман.

Защита

Обязательно нужно защищать кожу от ультрафиолетового излучения с помощью солнцезащитных средств с SPF. Это убережёт лицо и тело от фотостарения и гиперкератоза, заключила косметолог.