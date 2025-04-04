Ведущий «Модного приговора» назвал главный оттенок весны

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главный оттенок весны. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Стилист перечислял тренды весны и призвал обратить внимание на оттенки шоколада в одежде и аксессуарах.

«Монохром в коричневых оттенках», — написал Рогов.

Он также добавил, что тренд уже использовался в коллекциях Loro Piana, Todd Snyder, Hermes, Kiko Kostadinov, Amiri и Louis Vuitton.

Несколько дней назад Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязаным, а также с узором. Кроме того, ведущий шоу «Модный приговор» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

Стилист призвал носить одежду в горошек. Он также выделил обилие чулочно-носочных изделий, цветочные аппликации и нетривиальные модели джинсов.