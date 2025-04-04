Топ-5 заблуждений о ламинировании ресниц

Еще лет 20 назад обладательницам не слишком густых и коротких ресниц приходилось каждое утро придавать им объем и красивый изгиб, толстым слоем нанося тушь. Женщины мечтали выглядеть, как модели со страниц журналов или актрисы кино, но получалось лишь жалкое подобие с эффектом «паучьих лапок». Процедура ламинирования ресниц стала для современных леди настоящим спасением. Учитывая, что в тренде сегодня натуральность, она затмила наращивание, которое часто делает ресницы похожими на щетки, за которыми и глаз-то не разглядеть. Однако некоторые до сих пор считают, что ламинировать волоски на веках опасно и чревато их выпадением. Автор курсов и научных статей на тему ламинирования ресниц Екатерина Мельникова в беседе с WomanHit развенчала самые расхожие заблуждения на этот счет.

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Миф №1: Ламинирование вредит ресницам

«Это очень частое заблуждение. Навредить может не конкретная услуга, а неквалифицированный специалист. Если у мастера нет знаний техники выполнения процедуры, если он работает на некачественных материалах, то да, он может навредить. Это касается не только ламинирования ресниц, а в целом всех бьюти-процедур», — поясняет эксперт.

Если выбрать грамотного мастера и не гнаться за низкой ценой, то и вреда никакого не будет.

Миф №2: О туши придется забыть

Почему-то большинство женщин уверены, что красить ресницы после процедуры запрещено, но на самом деле такого ограничения нет. Состав для ламинирования совместим с большинством современных тушей.

«Ресницы можно красить тушью начиная с первого дня после проведения процедуры, но чаще всего эффект настолько выразительный, что дополнительный макияж не требуется», — говорит эксперт.

Она рекомендует выбирать качественную, не самую дешевую тушь и отказаться от водостойкой, которая сильно высущивает ресницы. К слову, сейчас в магазинах можно найти уходовые цветные кондиционеры для ресниц. Они увлажняют и одновременно придают выразительности взгляду, окрашивая не хуже любой туши.

Миф 3. Ламинирование ресниц делает их ломкими

Если ресницы после ламинирования вдруг начали обламываться, едва ли причина кроется в процедуре. Факторов для этого предостаточно, включая сон лицом в подушку или использование щипцов для завивки ресниц, а также негативное воздействие внешних факторов.

Миф 4. Эффект ламинирования быстро сходит на нет

«Часто слышу от девушек, которые делали процедуру, что либо они вообще не заметили эффекта, либо он сошел за 1-2 недели. Напомню, что ламинирование ресниц в первую очередь делается для того, чтобы создать изгиб и получить эффект распахнутого взгляда. Если вы не увидели такого эффекта сразу после процедуры или он быстро сошел, то это значит, что ваш мастер недодержал составы. При правильно проверенной процедуре, вы увидите заметную разницу и такой эффект продержится 1,5-2 месяца», — разъяснила эксперт.

Миф 5. Ламинирование подходит только густым и длинным ресницам

И это тоже неправда. Ламинирование подходит почти всем, кроме тех женщин, у которых есть аллергия на составы для процедуры или воспаления или иные заболевания глаз. Перед тем, как записываться к мастеру, уточните у него все моменты по поводу противопоказаний.