Как правильно добавить в свой образ нестандартные шляпы

Эта весна в модном смысле обещает быть очень интересной. Отличная новость для тех, кто любит головные уборы не только для тепла, но и как важный элемент образа: пилотка, шляпа-таблетка и шапка-пирожок — как будто из гардероба 40-х, но с модного подиума 2025 года.

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В них есть все: графика, ирония, винтаж и отсылка к независимости, изяществу и красоте женщин прошлого. Кстати, не случайно такие шляпы очень любят британские принцессы и аристократки всего мира. Такие модели давно вышли за рамки исторического костюма и сегодня уверенно соседствуют со строгими бизнес-костюмами, пальто-халатами, кожаными плащами, трикотажными костюмами и даже спортивными куртками. Главное — как вы их подаете, что за образ вы транслируете. Узнали у стилиста Маши Ведерниковой, как носить такие шляпы, чтобы это выглядело не музейно, а абсолютно современно.

Пилотка — дерзкий акцент для минималистов

Пилотка отлично смотрится в образах с четкой геометрией: прямое пальто, плащ с поясом, строгий костюм или даже total denim. Выбирайте модель из плотной ткани (шерсть, кожа, драп) и носите чуть набок.

«Избегайте "военной" стилизации, это выглядит чересчур линейно и в лоб — добавьте яркую помаду, серьги-кольца или массивные очки. Пилотка любит баланс: чем строже форма шляпы, тем свободнее стиль одежды», — объясняет эксперт.

Шляпа-таблетка — дань элегантности

Миниатюрная, круглая, иногда с вуалью или брошью — она словно переносит в атмосферу Одри Хепберн и первой леди 60-х. Носите ее с пальто оверсайз, миди-юбкой, трикотажным платьем или строгим жакетом.

«Добавьте перчатки, шарф, структурированную сумку. Но можно и с джинсами и лоферами — для нарочитой иронии. Лучшие цвета этой весной — бледно-розовый, сливочный, графит и глубокий вишневый», — советует стилист.

Шапка-пирожок — уютная альтернатива берету

Чуть округлая, мягкая, она отлично держит форму и подчеркивает скулы. Особенно хороша с короткими стрижками, гладкими прическами и крупными серьгами. Носите с пальто в стиле 60-х, куртками-кокон, пышными юбками или прямыми джинсами. Ткань — шерсть, трикотаж, букле. Цвет — шоколад, пыльная роза, серо-зелёный.

«Совет: слегка сдвигайте на затылок, открывая лоб — это визуально вытягивает лицо и придает образу легкость и завершенность», — предлагает стилист.

Сочетайте с современными вещами — создавайте контраст

Если боитесь выглядеть «театрально» — сочетайте ретро-шапки с самой повседневной одеждой: джинсы, худи, пальто-халат, широкие брюки. Контраст между винтажной формой и расслабленным стилем одежды создает ощущение модного высказывания. Это иронично и свежо.

Не забывайте про волосы и макияж

Поскольку такие шапки и шляпы открывают лицо, волосы должны быть в порядке: гладкий пучок, низкий хвост, локоны или просто аккуратная укладка. Макияж — легкий, с акцентом на губы или стрелки. Это завершает образ и помогает не «потеряться» за формой головного убора.