Как правильно носить брюки-карго, чтобы не изуродовать фигуру

Брюки-карго когда-то носили только мужчины, причем исключительно в профессиональных целях. В 1938 году британским военным вместо обычных штанов стали шить модели со множеством вместительных накладных карманов. Но вскоре такие брюки облюбовали и другие представители сильного пола: механики, электрики, садоводы начали носить повсеместно. А с некоторых пор и женщины обнаружили, что брутальные штаны и на их фигуру садятся неплохо.

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Однако современные эксперты в области моды уже хватаются за голову, глядя, какие нелепые образы составляют дамы с этой деталью гардероба. Стилист Светлана Шеберова в беседе с WomanHit рассказала, как носить брюки-карго правильно, чтобы и женственность не растерять, и не выглядеть как разнорабочие со стройки.

«В целом брюки-карго можно увести в любой из стилей, главное понять, какой смысл несет ваш образ», — говорит эксперт.

Кэжуал-образ

Если вы хотите ощущать себя максимально расслабленно и уже привыкли носить карго в повседневной жизни, то лучше предпочесть оверсайз. Абсолютно все детали образа должны подчеркивать ваше комфортное состояние. А значит, и одежда не должна стеснять. Никаких обтягивающих топов и блуз. Выбираем свободные модели и не забываем про соответствующую стилю обувь.

«Миксуем с объемными ботинками, кроссовками, наверх надеваем что-то оверсайз, те же футболки, свитшоты, бомберы и берем с собой какие-то массивные украшения, большие очки, вместительные сумки. Вам должно быть комфортно, удобно, и ничто не должно сковывать ваше движение», — поясняет стилист.

Спорт-шик

Еще один вариант, который можно надеть «и в пир, и в мир» — это комбинирование классической одежды с брюками-карго. Спортшик предполагает гармоничное сочетание элегантности и дерзости, игривости.