Жена Дмитрия Диброва снялась в откровенном бикини

Жена шоумена Дмитрия Диброва вышла на пляж в купальнике, едва прикрывающем грудь. Полина Диброва позировала в откровенном леопардовом бикини и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Модель сейчас отдыхает в Дубае.

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Блогер в 2022 году сделала коррекцию груди. По словам знаменитости, она несколько лет шла к этому, откладывая операцию по разным причинам. Бизнесвумен объясняла подписчикам, что хотела вернуть ту форму, которая была до родов и похудения. И, выбрав хирурга, решилась на преображение. Жена шоумена отмечала, что они с супругом очень довольны результатом, а на критику Диброва не обращает внимания. По мнению модели, каждый человек имеет право меняться, как ему хочется.

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Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 9-летний Илья.