Юлия Снигирь иронично ответила на критику своего стиля

Актриса Юлия Снигирь иронично ответила на критику образа на премьере фильма. Знаменитость прокомментировала высказывание хейтеров в соцсети.

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В Москве состоялась премьера фильма «Батя 2», на которой Юлия появилась вместе с возлюбленным. Для выхода в свет актриса выбрала многослойный образ в светлых тонах. Она надела рубашку, свитер, пиджак, юбку и босоножки на голую ногу. После публикации фото с премьеры Юлия столкнулась с критикой. Подписчики назвали образ «ужасным» и «послевоенным».

«Как так можно одеваться? Ужас просто. Хуже выдумать невозможно. Вот они, послевоенные дети», — написали россияне.

Актриса дала понять, что ее не задевает критика. Более того, она иронично поблагодарила «народных экспертов» за советы.

«Спасибо за многочисленные советы по стилю — это до слез. Миланская Неделя моды отдыхает в сравнении с нашими народными экспертами», — высказалась Юлия.

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