Солист Måneskin позировал топлес для GQ

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снялся в откровенном образе для итальянской версии журнала GQ. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

© Lenta.ru

26-летний певец позировал топлес в шортах белого цвета, демонстрируя многочисленные татуировки на теле. Кроме того, исполнителя запечатлели в голубом распахнутом халате на голое тело и рубашке в полоску. Из аксессуаров на знаменитости были крупные серьги, колье и кольца на некоторых кадрах.

© Соцсети

© Соцсети

В феврале солист группы Måneskin поцеловал актрису Дав Камерон на камеру. Известно, что знаменитости посетили гала-концерт музыкального продюсера Клайва Дэвиса в Беверли-Хиллз.