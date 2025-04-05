Стилист рассказал, какую брошь нужно носить мужчинам

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал мужчин носить женский аксессуар. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Главный акцент — брошь-цветок. Один из явных трендов в мужской моде! На мне: рубашка Prada, жилет Lime, брюки Bottega Veneta, очки Gucci, брошь Prada, кеды Maison Margiela», — написал Рогов.

Он также добавил, что аксессуар уже использовали в своих коллекциях Dries Van Noten, Prada и Dior.

Несколько дней назад Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязаным, а также с узором. Кроме того, ведущий шоу «Модный приговор» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

Стилист призвал носить одежду в горошек. Он также выделил обилие чулочно-носочных изделий, цветочные аппликации и нетривиальные модели джинсов.