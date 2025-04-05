Женщины стали менее сексуально одеваться из-за боязни других женщин

В эпоху феминизма женщины начали отказываться от откровенных нарядов, привлекающих внимание противоположного пола, в пользу стильных и комфортных образов. Однако нежелательное внимание со стороны мужчин — не единственная причина такой тенденции. Ученые доказали, что таким образом девушки зачастую стараются защититься от агрессии других девушек, которая возникает из-за конкуренции за потенциальных партнеров. Почему мир так и не справился с сексуализацией женского тела и для кого на самом деле наряжаются женщины — в материале «Ленты.ру».

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Отказ от откровенной одежды — не только про феминизм?

В 2024 году блогерша с никнеймом cocochinelo провела эксперимент, в рамках которого прошлась по улицам своего города в двух разных образах. Первый был призван привлечь мужчин и состоял из облегающего комбинезона с глубоким декольте. Второй же — стильная серая куртка с оверсайз-рубашкой, свободными брюками и бейсболкой — был выбран «для других женщин».

Свою прогулку девушка сняла на камеру, а затем опубликовала ролик в TikTok. Очевидно, что в первом наряде она получила множество восторженных взглядов от прохожих мужского пола. А когда блогерша провела несколько часов в мешковатой одежде, на нее никто не обратил внимания.

Так называемый male gaze (дословно — «мужской взгляд») десятки лет побуждал женщин отдавать предпочтение откровенной одежде, неудобной обуви и яркому макияжу. Впервые об этом явлении упомянула теоретик кино Лора Малви в 1975 году. Эксперт заметила, что большинство голливудских фильмов созданы для удовлетворения мужской скопофилии — удовольствия, возникающего при тайном разглядывании женского тела.

С развитием феминизма и постепенным увеличением количества женщин в индустрии медиа и кино появилось новое, противоположное понятие — female gaze («женский взгляд»). Такой подход нужен был для того, чтобы положить конец объективизации женского тела и сместить фокус от внешних данных к внутренним: героинь начали одевать в простую повседневную одежду, а их личность раскрывалась глубже.

Однако зачастую отказ от откровенной одежды связан не только с феминизмом, а порой — даже противоречит его идеям. В своем исследовании сотрудники Калифорнийского, Оклахомского и Аризонского университетов доказали, что существует и еще один фактор — страх перед осуждением со стороны других женщин.

Почему девушки боятся одеваться откровенно в кругу других женщин?

Американские ученые задались вопросом: «Как рассуждают женщины при выборе одежды для встреч в исключительно женской компании?» Во время эксперимента они сделали акцент на конкуренции: выяснилось, что, как и мужчины, девушки могут быть агрессивны по отношению друг к другу из-за соперничества. При этом соперничество нередко может возникнуть на почве внешнего вида.

«Если вы не можете быть лучше своих конкурентов, просто лучше одевайтесь», — Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue.

«Конвенционально привлекательные женщины, которые предпочитают отрытую одежду, с большей вероятностью становятся объектами однополой агрессии. Девушки чаще испытывают неприязнь к коллеге и даже подруге, когда она одета в короткую юбку и рубашку с декольте, чем когда она появляется в брюках и футболке с круглым вырезом», — объясняют психологи Трейси Вайланкур и Аанчал Шарма.

В рамках своего первого эксперимента ученые разделили 142 испытуемых на три группы и попросили их прочитать один и тот же сценарий о двух женщинах, Кэрол и Саре, которые встретились за чашкой кофе после знакомства в приложении для поиска друзей. Одной группе участников показали фотографию, на которой Сара изображена как симпатичная девушка в брюках и свитере, для другой группы ее «одели» в мини-юбку и топ, а перед третьей группой она предстала в еще более откровенном наряде, однако с отретушированной внешностью, что сделало ее менее привлекательной.

Согласно результатам, большинство респондентов ожидали, что Кэрол будет вести себя более грубо с «первой версией» Сары, чем с двумя другими

Затем последовал новый эксперимент — ученые решили проверить, какое влияние эта информация окажет на женщин, продумывающих собственный образ для разных событий. Респонденткам студенческого и среднего возраста предложили выбрать два наряда: один для деловой встречи с коллегами, а второй — для неформального мероприятия, например, вечеринки. При этом их попросили представить себя как в исключительно женской компании, так и в компании с людьми обеих полов.

Неудивительно, что для неформальных встреч (как с женщинами, так и с мужчинами) участницы в основном выбирали более откровенные наряды. Однако примечательно, что, оказавшись в женской компании, они отдали бы предпочтение более скромным нарядам — независимо от степени формальности обстановки.

Тогда исследователей заинтересовал следующий вопрос: не будет ли более откровенная одежда в смешанных группах просто отражать желание привлечь мужчин? «Не совсем так. Только те девушки, которые оценивали себя физически привлекательными, выбирали закрытые наряды для встречи в женской компании. Это подтверждает идею о том, что они одевались в защитных целях — чтобы не выделяться и не становиться мишенью», — заключили ученые.

Почему женщины критикуют друг друга за провокационную одежду?

Психологи Государственного университета Бойсе предположили, что конкуренция за партнеров заставляет женщин коллективно критиковать других женщин, поскольку открытая одежда воспринимается ими как признак сексуальной распущенности.

Эту гипотезу частично навеяла теория сексуальной экономики, согласно которой сексуальное взаимодействие можно сравнить с рынком. Мужчины — покупатели, желающие получить секс, а женщины — продавцы, которые его предоставляют. Как и на рынке, конкуренция между поставщиками может снизить или повысить стоимость ресурса.

Чтобы сохранить переговорную силу, женщины могут координировать свои действия — то есть осуждать других женщин, снижающих стоимость секса посредством промискуитета (хаотичный сексуальный контент с многочисленными партнерами)

«Я заинтересовалась этой темой, когда заметила, что большая часть литературы по внутриполовой конкуренции описывает конкуренцию среди мужчин, — объяснила доцент Университета Бойсе Джессика Д. Айерс. — Это произошло потому, что большинство исследователей придерживались теории полового отбора Дарвина, где самцы конкретного вида рассматриваются как конкурирующий пол, а самки — как скромный и разборчивый».

Айерс и Гетц провели два исследования. В первом приняли участие 712 женщин, средний возраст которых составлял 25 лет. Не раскрывая истинную цель эксперимента, участницам показали фотографию незнакомой девушки и попросили оценить ее по разным характеристикам. Первая половина участниц увидела женщину в топе с глубоким декольте, а вторая половина — в обычной футболке.

Из-за откровенного внешнего вида женщине с первой фотографии приписали «склонность изменять бойфренду, иметь связи на одну ночь, списывать на тестах и в целом не играть по правилам»

Кроме того, респондентки усомнились в ее интеллектуальных способностях. «Главный вывод заключается в том, что у женщин есть предвзятость друг к другу, — прокомментировала Айерс. — В частности, если девушка выбирает провокационную одежду, то другие с большей вероятностью будут приписывать ей негативные черты, даже если они не имеют ничего общего с выбором одежды или сексуальной распущенностью».

Во втором исследовании 346 молодым девушкам предложили прочитать сюжет, в котором описывалась женщина, беседующая с партнером испытуемой, и оценить ее личность. Зарисовка сопровождалась снимком героини с татуировками, пирсингом и в откровенном образе. Предполагалось, что она — либо близкая подруга испытуемой, либо сестра партнера, либо незнакомка.

«В целом участницы чувствовали, что они оценили бы женщину более благосклонно, чем другие мужчины или женщины, — и им было все равно, является ли она подругой, незнакомкой или сестрой их партнера. Иными словами, каждая испытуемая посчитала, что именно она отнеслась бы к женщине более снисходительно, чем все остальные, — независимо от того, представляла ли она угрозу их романтическим отношениям», — пояснили авторы эксперимента.

При этом участницы были уверены, что остальные девушки будут говорить о героине более строго, чем мужчины. По мнению психологов, это означает, что женщины мысленно прогнозируют суждения других женщин, чтобы потом скоординированно осуждать нежелательное поведение.

Для кого одеваются женщины?

Несмотря на расцвет феминизма, в сегодняшней поп-культуре «женский взгляд» не смог одержать верх над мужским — и даже не приблизился к нему по популярности. Концепция модельера Коко Шанель о том, что женщины одеваются для других женщин, тоже потерпела фиаско — красные ковровые дорожки премий, киноэкраны и социальные сети по-прежнему перенасыщены глубокими декольте, мини-платьями и высокими каблуками.

Например, в 2024 году в сети разгорелся скандал из-за нового сингла Кэти Перри под феминистическим названием Woman's World, посвященного женской свободе и силе. Несмотря на то, что в ролике все героини снимаются полуобнаженными и демонстрируют свое тело, что противоречит посылу песни, зрителей возмутило поведение самой певицы.

Сразу после выхода трека у звезды было выступление, на котором она исполнила провокационный танец еще с одной девушкой. Их движения напомнили поклонникам кадры из видео для взрослых, нацеленных на мужское удовольствие. В соцсетях многие негодовали, что Перри чрезмерно сексуализировала женщин, а другие подвергали критике ее сотрудничество с музыкальным продюсером Доктором Люком, которого ранее певица Кеша обвиняла в сексуальном насилии и принуждении к употреблению наркотиков.

«Одежда продолжает быть неудобной и вызывающей — даже костюмы для спорта сейчас выглядят так, будто по дороге на тренировку ты забегаешь в стриптиз-клуб. Да и сам спорт заточен на то, чтобы превращать женское тело в объект мужских фантазий. Мода на огромные ягодицы и недостижимую осиную талию — в самом разгаре», — рассуждает YouTube-блогерша Алина Мурадимова.

Автор видео отмечает, что male gaze продолжает диктовать правила, по которым пытаются одеть весь мир. И, как ни парадоксально, мужчины, ради которых женщины выбирают откровенные образы, становятся их самыми жестокими критиками.

Но хуже ситуации, когда женщин осуждают за внешний вид мужчины, может быть только ситуация, когда женщин осуждают сами женщины