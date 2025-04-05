Стилист Рогов назвал тренд сезона

Тренд сезона весна-2025 раскрыл в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Замша — тренд сезона и мой явный модный фаворит», — написал эксперт в сфере моды.

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Рогов опубликовал фотографию, на которой запечатлен в замшевой куртке оливкового цвета. Свой образ он дополнил коричневыми брюками и кедами. В качестве аксессуаров стилист выбрал очками с прозрачными стеклами, наручными часами и кольцами.

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