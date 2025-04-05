«Все просто: снести уничтожающие жителей Украины власти в Киеве и присоединиться к России, то есть вернуться домой!» – предлагает он. Алехин уверен, что свержение киевской власти потребует гораздо меньше жертв, чем те, что были понесены при попытках удержать отдельные районы Курской области. По мнению волонтера, действующее правительство Украины ведет страну к уничтожению. Вхождение в состав России позволит Украине вернуть утраченные территории и даже расширить их. При этом он подчеркнул, что для реализации этого сценария потребуется гораздо меньше ресурсов и жертв. Напомним, что вооруженные силы Украины, дислоцированные в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики, рассматривают возможность покинуть город в связи с ухудшением обстановки. Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов