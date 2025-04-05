Пять знаменитостей, чьи прически вошли в тренд и стали классикой

Мода на прически меняется стремительно, но некоторые стрижки остаются вне времени. А ведь культовыми они стали благодаря известным актрисам и моделям. Вдохновленные фанатки по всему миру начали умолять парикмахеров подстричь их так же, как Коко Шанель или героиню из сериала «Друзья».

Коко Шанель и ее каре

История каре берет начало еще в Древнем Египте — именно такую стрижку носила Клеопатра. Но главной из современных икон каре стала утонченная Коко Шанель. В эпоху, когда короткие волосы у женщин считались вульгарностью, она бросила вызов обществу, доказав, что элегантность не зависит от длины прядей. Сегодня каре эволюционировало в десятки вариаций: с асимметрией, удлиненными прядями или закрученными кончиками. Его носят Камерон Диаз, Тейлор Свифт и Марго Робби — ведь стрижка универсальна, проста в уходе и подходит даже для тонких волос.

Энн Хэтэуэй и пикси

Короткая хулиганская стрижка взорвала мир моды в 1960-х, когда Миа Фэрроу появилась с ней в фильме «Ребенок Розмари». Легенда гласит, что актриса сама отрезала волосы в порыве эмоций, а позже парикмахер Видал Сассун довел образ до совершенства.

Однако пикси носила еще Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» — ее изящная стрижка с челкой стала символом элегантной дерзости. Сегодня пикси выбирают те, кто хочет подчеркнуть смелость. Эмма Уотсон, Натали Портман и Энн Хэтэуэй доказывают: короткие волосы не лишают женственности, а, наоборот, выгодно выделяют черты лица, делая их более выразительными.

Каскад от Энистон

Настоящую мировую славу «рваному стилю» с прядями разной длины принесла Рэйчел Грин в исполнении Дженнифер Энистон из «Друзей». Ее небрежный каскад, созданный стилистом Крисом Макмилланом, стал главным бьюти-трендом 90-х.

Интересно, что сам мастер позже признался, что создавал прическу в практически невменяемом состоянии. Но вышел шедевр, и именно поэтому каскад и спустя три десятка лет остается одной из самых востребованных стрижек. Он требует минимум укладки, придает объем и нотку дерзости, которая так украшает даже скромниц.

Сара Джессика Паркер и ее кудри

Ох уж эта Керри из «Секса в большом городе». Сколько мужских сердец разбила эта модница с густыми волнистыми локонами. А скольких женщин вдохновила на такую же прическу! Теперь все обладательницы прямых волос нет-нет да и пытаются повторить фирменную укладку от Брэдшоу, но не у всех выходит, так как локоны у нее вьются от природы. И как ни крути прямые пряди плойкой и щипцами, эффект будет все равно не тот.

Кейт Мосс и ее растрепанный шик

Эту укладку повторить может точно любая. В принципе, она получается естественным путем. Проснувшись утром, в зеркале вполне можно увидеть подобие фирменной укладки от Мосс. Даже фен и плойка не понадобятся. При этом выглядит вполне стильно и озорно, будто ветер изрядно потрепал аккуратно причесанные волосы, разбросав их в хаотичном порядке.