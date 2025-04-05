Как восстановить ломкие волосы после окрашивания

Окрашенные волосы требуют особого внимания, ведь процесс их изменения с помощью химических составов может повлиять на структуру. Частое окрашивание, обесцвечивание и осветление могут сделать локоны ломкими, сухими и тусклыми. Но не стоит думать, что после химических процедур вы навсегда попрощались со здоровыми волосами. Восстановить их поможет правильный уход. Подробнее об этих нюансах нам рассказала основательница beauty-проекта Наталья Прокопенко.

Почему после окрашивания волосы теряют качество

Уход за окрашенными волосами несовместим с восстановлением, если важно сохранить цвет. Одна из самых распространенных ошибок — использование восстановительных средств сразу после окрашивания. Специалист:

«Испугавшись сухости, ломкости и пористости, люди стремятся вернуть волосам здоровье. В результате их качество улучшается, но насыщенный, свежий цвет быстро тускнеет».

После окрашивания качество волос может ухудшиться из-за сложного химического воздействия. Окрашивание, обесцвечивание и осветление — это стресс для их структуры. В ходе процедуры чешуйки приподнимаются, кутикулярный слой разрыхляется, искусственные пигменты проникают внутрь, после чего чешуйки снова закрываются с помощью специальных средств. Этот процесс, по словам нашего эксперта, травмирует волосы, делая их чувствительными и уязвимыми к внешним факторам, поэтому в дальнейшем им необходим бережный и тщательный уход.

Домашний уход за волосами: шампунь, маска, кондиционер

Давайте разберемся поэтапно, как должен выглядеть уход за волосами в домашних условиях.

1 этап: шампунь

Для ухода за окрашенными волосами важно выбирать шампуни без агрессивных ПАВов и сульфатов. Оптимально, если в составе на первом месте указан мягкий моющий компонент Cocamidopropyl Betaine. Чем агрессивнее сульфаты, тем сильнее они очищают кожу головы и волосы, одновременно повреждая кутикулярный слой.

Наш эксперт:

«Чтобы компенсировать воздействие ПАВов, в шампуне должны присутствовать увлажняющие и удерживающие влагу компоненты, такие как гидролизованный кератин. Протеины сои, кукурузы и пшеницы помогут снять зуд, раздражение и дополнительно насытят кожу головы и волосы влагой. Также в составе должны присутствовать масла или их экстракты — они создают на поверхности волос защитную пленку, предотвращая потерю влаги».

2 этап: маска

Не реже двух раз в неделю необходимо использовать увлажняющие или питательные маски. Они поддерживают структуру окрашенных волос, заполняют поврежденные участки и восстанавливают гидролипидный баланс кутикулярного слоя. «Но помните, что маска не заменяет кондиционер — это одно из самых распространенных заблуждений. Она насыщает волосы уходовыми компонентами, но не закрывает чешуйчатый слой, поэтому после ее применения обязательно нужно использовать кондиционер или бальзам».

3 этап: кондиционер

Каждое мытье головы должно завершаться использованием кондиционера. Без него волосы теряют влагу, уходовые компоненты и цветовые пигменты, что снижает эффективность окрашивания и других процедур.

Как выбрать кондиционер

Вот на что советует обратить внимание Наталья:

Он должен иметь кислый pH (от 4.0 до 4.5). Продукты с pH ниже 4.0 могут пересушить волосы при неправильном использовании;

Помимо увлажняющих и питательных компонентов в составе должны присутствовать легкие, водорастворимые и «дышащие» силиконы, например, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Amodimethicone, Stearamidopropyl Dimethylamine. Они помогают удерживать полезные вещества внутри волоса, придают блеск и гладкость, а также защищают от негативного воздействия окружающей среды.

«Также можно воспользоваться эффективной салонной процедурой для окрашенных и поврежденных волос — холодным ботоксом. Многие салоны используют профессиональные средства для достижения лучших результатов. Процедуру можно проводить сразу после окрашивания», — советует эксперт.

Холодный ботокс после окрашивания

Ботокс содержит множество ухаживающих компонентов, которые увлажняют, питают волосы и поддерживают их структуру. В его составе есть пленкообразующие вещества, которые удерживают как уходовые компоненты, так и пигменты красителя внутри волоса в течение 1–1,5 месяцев. Эти пленки прочнее, чем те, что создают кондиционеры, поэтому они надежно защищают волосы от механических повреждений — неаккуратного расчесывания, трения, заколок, резинок, заломов и скручивания. В результате волосы дольше сохраняют здоровье, а цвет остается насыщенным.