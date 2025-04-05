Какие женские стрижки на длинные волосы в моде в 2025 году

В 2025 году в моде дерзкие стрижки на длинные волосы: лаконичные прямые срезы, «рок-н-рольные» шегги и объемные локоны из 90-х. При этом разноцветные окрашивания наконец уступят место натуральности и естественности — трендам этого года. «Лента.ру» рассказывает о стильных стрижках на длинные волосы, которые сейчас наиболее актуальны.

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Общие тренды на стрижки в 2025 году

В 2025 году продолжает расти спрос на индивидуальность и осознанное потребление. Люди все больше стремятся подчеркнуть свою уникальность, выбирая те стрижки, цвета, текстуры и образы, которые гармонируют с их внутренним миром, образом жизни и ценностями, рассказал в беседе с «Лентой.ру» парикмахер-стилист международного класса, основатель и руководитель салона красоты «Тильмен студио» Даниэль Тильмен.

Помимо этого, все больше внимания уделяется естественной структуре волос, их здоровью, мягкому уходу и щадящим техникам окрашивания. Вместо агрессивного обесцвечивания и ярких неоновых оттенков в моду входят натуральные тона и легкие переливы, которые создают эффект «родного» цвета.

Стрижки становятся более универсальными и адаптивными: многослойность и естественные переходы между длинами позволяют волосам выглядеть более живыми. Стилисты уделяют больше внимания работе с текстурой волос: тонким добавляют объем, а густым — убирают излишнюю тяжесть, отметил эксперт.

«Ретрострижки переосмысливаются и адаптируются к новым условиям. Такие прически позволяют экспериментировать с укладками — можно оставлять волосы как в естественном состоянии, так и придавать им дополнительный объем», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Современные модные дома продолжают формировать основные направления в индустрии красоты и парикмахерского искусства. Тенденции 2025 года во многом вдохновлены коллекциями ведущих дизайнеров, которые каждый сезон переосмысливают прошлые эпохи и адаптируют образы к современному ритму жизни, подчеркнул эксперт.

Анализируя последние показы Парижской, Миланской, Лондонской и Нью-Йоркской недель моды, он выделил несколько ключевых направлений, которые повлияли на актуальные стрижки в 2025 году.

Стиль 50-х и 60-х

Модные бренды Dolce & Gabbana и Chanel акцентируют внимание на ретро-стиле этих двух десятилетий. Дизайнеры отдают предпочтение длинным волосам с мягкими локонами, удлиненным челкам и челкам с закругленными контурами, аккуратно уложенным волнам и мягким градуировкам — такие прически становятся частью современной тенденции на голливудский шик.

Эклектика 70-х и 90-х

Gucci продолжает переосмыслять эстетику 70-х и 90-х годов, создавая стильные, но расслабленные образы. В 2025 году бренд сделал ставку на винтажные элементы, что повлияло на популярность стрижек с мягкими слоями и эффектом естественной растрепанности.

Минимализм

Дизайнеры модного дома Prada продолжают развивать эстетику минимализма. В коллекциях 2025 года бренд делает ставку на чистые линии, четкие формы и структурированные силуэты.

Это отражается и в стрижках — ровные срезы, прямые волосы без излишней текстурированности и лаконичные стрижки на длинные волосы стали олицетворением сдержанной роскоши.

Эстетика рок-шика

«Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, продолжает развитие эстетики рок-шика, которая проникает и в бьюти-тренды. В 2025 году в топе идей модные женские стрижки на длинные волосы с эффектом легкой небрежности, вдохновленные стилем гранж 90-х», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Среди трендов рок-шика:

легкие волны;

каскады;

объемные стрижки.

Авангард

«Дом моды Balenciaga остается символом авангарда и дерзкого стиля. В парикмахерских тенденциях это выражается в экстремально ровных, гладких стрижках, ультрадлинных волосах с идеальной геометрией и минималистичных укладках», — отметил Даниэль Тильмен.

Гламур

Модный дом Versace отдает предпочтение роскоши и сексуальности. Влияние бренда проявляется в парикмахерских трендах через глянцевые, идеально уложенные волосы, эффект мокрых укладок и длинные, каскадные стрижки с акцентом на объем.

«На тренды сильно влияет эволюция самих инструментов и косметики для ухода за волосами. Современные уходовые продукты позволяют сохранять здоровье волос даже при частом окрашивании и термоукладке, а профессиональные стайлинговые средства делают фиксацию более легкой и естественной, без ощущения склеенных прядей», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Модные стрижки на длинные волосы

Многослойная каскадная стрижка

В моду возвращается культовый каскад в стиле актрисы Дженнифер Энистон из популярного американского сериала «Друзья». Это многослойная стрижка, при которой волосы постепенно становятся короче от верхних слоев к нижним.

Стрижка Layered Cut отлично подходит для волнистых и кудрявых длинных локонов. Удачно она будет смотреться в том числе и на тонких волосах, так как визуально добавит им объем.

Стрижка «бабочка»

Стрижку с таким необычным названием придумали еще в 2022 году. В 2024-м Butterfly Cut стала популярным трендом и с тех пор не теряет своей актуальности, уверен Даниэль Тильмен.

По своей структуре она напоминает каскад, так как сочетает пряди разной длины. Однако в данном случае короткие локоны остаются возле лица, а разделенные на слои длинные — опускаются вниз. То, как короткие, но пышные пряди смешиваются с более длинными, делает стрижку подвижной и легкой, как крылья бабочки, в честь которой она и получила свое название. Такая стрижка хорошо смотрится как на густых, так и на редких волосах.

Длинный шегги

Расслабленный, слегка небрежный стиль Long Shag вдохновлен эпохой рок-н-рольных 70-х. Прическа представляет собой хаотичное распределение волос с эффектом «взъерошенности», рваных концов и текстурированных прядей.

Стрижка шегги отлично смотрится на волнистых и слегка кудрявых локонах, а тонким волосам придает дополнительный объем.

Гладкие и ровные срезы

Такие стрижки известны как Blunt Cut.

«Прямые, четкие линии тоже сохраняют свою актуальность, но с небольшими изменениями: концы волос могут быть слегка текстурированными, чтобы выглядеть естественно. Такой вариант подойдет девушкам с густыми, прямыми волосами», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Удлиненная стрижка «Аврора»

«Аврора» — это многослойная ретрострижка, которая была особенно популярна в 80-е. В отличие от каскада, который отличается плавными переходами длины, этой стрижке характерен резкий перепад. Еще одна отличительная черта — объемная макушка.

Такая стрижка отлично смотрится на густых волосах, но требует постоянной укладки. Сами пряди при этом могут быть как прямыми, так и волнистыми.

Челки

Челки снова стали популярными, так как позволяют освежить образ без радикальных перемен, отметил стилист. Особенно часто модницы выбирают занавесные и удлиненные варианты. Они подходят практически ко всем типам внешности и позволяют скорректировать пропорции лица, придавая образу легкость и женственность.

Самые популярные виды челок в 2025 году

Занавесная челка (челка-шторка) — напоминает занавес: она густая и обрамляет лоб, разделяясь по центру и плавно переходя на виски или даже плечи. Такой вариант создает эффект объема и хорошо смотрится с многослойными стрижками.

(челка-шторка) — напоминает занавес: она густая и обрамляет лоб, разделяясь по центру и плавно переходя на виски или даже плечи. Такой вариант создает эффект объема и хорошо смотрится с многослойными стрижками. Удлиненная челка — достигает бровей или опускается еще ниже. Ее можно уложить набок или зачесать на две стороны.

— достигает бровей или опускается еще ниже. Ее можно уложить набок или зачесать на две стороны. Густая прямая челка — отличается ровным срезом и плотностью, создает эффектный акцент, который особенно актуален в сочетании с прямыми длинными волосами.

— отличается ровным срезом и плотностью, создает эффектный акцент, который особенно актуален в сочетании с прямыми длинными волосами. Косая челка имеет диагональный срез, который начинается от одного виска и идет к другому. Она может быть разной длины и густоты, что позволяет адаптировать ее под различные формы лица и стрижки.

Как подобрать стрижку

По густоте волос

Стрижки для густых волос

Обладательницы густых длинных волос часто выбирают прямой срез, однако такая стрижка нередко вызывает сложности как с укладкой, так и с уходом. Сделать волосы легче и не потерять объем помогают филировка и градуирование, которые создают натуральный рваный эффект. На длинные густые волосы отлично подойдут такие стрижки, как шегги, «бабочка» и «Аврора».

Стрижки для редких волос

Главная цель стрижек на редкие или тонкие волосы — создание визуального объема. Поэтому от каскада и его вариаций лучше отказаться: вместо желаемого результата получится так называемый «мышиный хвостик», так как в ходе стрижки плотность волос по длине и на концах значительно уменьшается.

Кроме того, обладательницам таких волос не стоит сильно филировать концы — это может сделать волосы еще тоньше, подчеркнул парикмахер. На длинные тонкие волосы подойдут такие стрижки, как прямой срез (с челкой или без нее), шегги и Italian Cut.

По типу лица