Как правильно подобрать форму очков от солнца

Уже вовсю пригревает весеннее солнце, и многие задумались о покупке новой пары солнцезащитных очков. Считается, что как и наручных часов, и сумочек, их в дамском гардеробе должно быть несколько на все случаи жизни. Но, к сожалению, некоторые экземпляры так и пылятся в футлярах годами. Приобретя их впопыхах, на маркетплейсе или в торговом центре, только дома мы осознаем, что форма нам совсем не к лицу. Чтобы не прогадать с выбором очков, нужно учитывать несколько важных правил, напоминает персональный стилист Ольга Ефимова.

Форма лица значения не имеет

Существует предположение, что линзы очков должны быть созвучны овалу и чертам лица. Якобы обладательницам острого носика и острого подбородка подойдут «кошачьи», более вытянутые формы, а круглые очки больше подходят к круглому личику. Но это не так.

«Наоборот, разными очками можно исправить какие-то недочеты лица. Более круглую сделать, например, более вытянутой за счет очков. Играют роль также параметры лица, а именно их „габаритность“. Если у девушки, например, крупный нос, крупные глаза, тогда и очки необходимо подобрать побольше», — поясняет эксперт.

Внимание на ширину

Правильно подобранные очки должны заканчиваться примерно на линии висков. То есть не быть слишком узкими или торчащими по бокам. Исключение составят только экстравагантные модели вытянутых форм или с массивными оправами. Если вы хотите произвести впечатление и сделать акцент именно на эту деталь, то можно выбирать и такие варианты. Но для классических образов лучше придерживаться стандартной для вашего лица ширины.

Цвет стекол и оправы

Миновали те времена, когда палитра оттенков линз и оправ ограничивалась черным, серым, бежевым или кофейным. С одной стороны это прекрасно. Можно примерить очки и с голубыми, и с розовыми, и с зелеными зеркальными стеклами.

«Цветные стекла сейчас в моде, как и белая оправа. Это выбирается либо под гардероб, либо по цветотипу. К примеру, блондинкам идут более светлые модели, а также женщинам с цветотипом „лето“. Обладательницам контрастной внешности (ярких волос, глаз), будут к лицу темные линзы и оправы», — советует стилист Ольга Ефимова.

Подиумные тренды

Конечно, в повседневной жизни модели смелых форм и оттенков, которые демонстрируют на красных дорожках и подиумах, не всегда уместны. Но и среди них вполне можно хороший экземпляр «на выход». Эксперт советует присмотреться к очкам овальной формы, вариантам в винтажном стиле и очкам с различным декором.