Блогерша и певица Валя Карнавал устроила фотосессию в «миллионе» алых роз, которые ей отправил поклонник. Знаменитость выложила снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Валя Карнавал позировала перед камерой в алом облегающем платье с разрезами и аппликацией. Блогерша также надела массивные серьги и босоножки в тон. Певица собрала волосы в гладкий высокий хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Знаменитость стояла в окружении корзин с розами.

В начале марта Валя Карнавал выложила в личный блог фото, где позировала в коричневом облегающем топе, который дополнила шоколадными кожаными штанами, туфлями на каблуках и кожаной сумкой Hermès. Блогерша завершила образ золотыми украшениями: массивными серьгами, несколькими браслетами и кольцами. Знаменитость была запечатлена с уложенными волосами в пучок в Дубае.

Недавно Валя Карнавал показала фото, где стояла перед зеркалом в белой рубашке, поверх которой надела темно-серую жилетку. Блогерша дополнила образ черной мини-юбкой, прозрачными очками и бежевыми чулками с красным поясом. Певица позировала с распущенными волосами.