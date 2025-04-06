Актриса Нина Добрев выложила фото в бикини

Звезда «Дневников вампира» и актриса Нина Добрев показала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Нина Добрев была запечатлена в красном бикини с рисунком. Актриса позировала с распущенными волосами, повернувшись спиной к камере. Звезда «Дневников вампира» стояла у окна с видом на море и пальмы.

© Газета.Ru

30 октября прошлого года стало известно, что Нине Добрев сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный, сноубордист Шон Уайт. Журнал Vogue сообщил, что спортсмен усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи и вручил кольцо с бриллиантом. Артистка ответила согласием.

«Прощай, бойфренд — привет, муж!» — написала Добрев в соцсетях.

Нину Добрев и Шона Уайта впервые засняли вместе в 2020 году во время велосипедной прогулки в Малибу. Их роман начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером Грантом Меллоном.

Нина Добрев прославилась благодаря роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.