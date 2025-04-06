Голливудская актриса Сальма Хайек появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

58-летняя Сальма Хайек стала гостьей 11-й церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая состоялась 5 апреля в Санта-Монике. Актриса позировала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом. Артистка дополнила наряд золотыми массивными украшениями: цепью с кулоном, несколькими браслетами и кольцами. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и красными губами, а стилист уложил волосы в локоны.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Лорен Санчес и Джефф Безос, Лиззо и другие знаменитости.

В декабре Сальма Хайек выложила в личный блог фото, где позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии голливудской актрисы. Интернет-пользователи заподозрили знаменитость в пластике или похудении с помощью препарата «Оземпик».