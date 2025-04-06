Рэперша Лиззо снялась в обтягивающем платье и перчатках с когтями

Рэперша Лиззо появилась на публике обтягивающем платье и перчатках с «когтями» после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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36-летняя Лиззо посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике. Рэперша появилась на светском мероприятии в бордовом обтягивающем макси-платье со сборками. Исполнительница добавила к наряду длинные перчатки с «когтями» в тон и серьги. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияжем в красных оттенках.

Среди гостей премии также были Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Лорен Санчес и Джефф Безос и другие знаменитости.

В сентябре Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», популярного у звезд.

«То чувство, когда вы, наконец, получаете обвинения в использовании «Оземпика» после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также назвала этот выпад наградой за месяцы, проведенные в спортзале.

Недавно Лиззо опубликовала в личный блог видео, где делала лимфодренажный массаж своего тела в черном крошечном бикини. Рэперша также надела солнцезащитные очки, серьги, браслет и множество золотых колец.